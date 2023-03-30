Останні новини про Україну – читайте у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь!

Команда Amazing Ukraine рада повідомити про запуск нашого нового телеграм каналу, який присвячений новинам в Україні.

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