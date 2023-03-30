Фонд держмайна планує продати ТРЦ Ocean Plaza

Фонд державного майна готується продати ТРЦ Ocean Plaza, що на Либідській площі в Києві.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.
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20 березня Вищий антикорупційний суд конфіскував активи російського олігарха Аркадія Ротенберга, зокрема частку, що стосується Ocean Plaza.
«Наразі держава володіє 66,65% акцій, і, ми вважаємо, цей об’єкт доцільно продати, — заявив Умєров. — Ми зацікавлені виставити його на аукціон якомога швидше. Попередньо потрібно провести юридичний, технічний та фінансовий аудит» – зазначає голова ФДМ Рустем Умєров.
За його словами, доки актив в арешті, Фонд держмайна може ним управляти, аналізувати та починати підготовку до аукціону. Коли всі юридичні питання буде вирішено, і актив за рішенням суду перейде у державну власність, ТРЦ можуть виставвити на приватизацію.
На аудит дається 90 днів, після цього об’єкт можна продавати — тобто Ocean Plaza, можливо, виставлять на акціон на початку літа.
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