Рф не зможе призвати 400 тисяч «добровольців» — британська розвідка

Російська влада чи навряд зможе зробити так, щоб лави армії рф добровільно поповнили 400 тис. осіб.

Про це повідомляє Міноборони Британії, з посиланням на дані розвідки.

Влада росії, ймовірно, обрала «добровольчу модель» збільшення кількості військовослужбовців та розв’язання кадрових проблем, щоб в країні була мінімальна кількість незгодних з такими діями.

«…Існує реальна можливість того, що на практиці ця різниця буде розмита, і що регіональні органи влади намагатимуться виконати поставлені перед ними завдання з набору, примушуючи чоловіків вступати до армії», — зазначили у відомстві.

Раніше командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що проти України воюють понад 350 тис. росіян.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російських чоловіків заохочують вступати до війська грошовими бонусами та пільгами.

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