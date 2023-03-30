У росії затримали американського журналіста The Wall Street Journal

У російському місті Єкатеринбург затримали журналіста американської газети The Wall Street Journal Евана Гершковича, який готував матеріал про «ПВК Вагнера».

Про це повідомляє російське пропагандистське видання «» з посиланням на ФСБ.

Там стверджують, що журналіст «за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею».

Журналіст перебував у Єкатеринбурзі протягом кількох тижнів. Гершкович писав матеріал про ставлення росіян до війни та про вербування місцевих жителів до «ПВК Вагнера». У поїздці його супроводжував місцевий активіст Ярослав Ширшиков.

За даними видання Meduza, окрім Єкатеринбурга, Гершкович їздив до Нижнього Тагілу. Там розташоване оборонне підприємство «Уралвагонзавод».

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