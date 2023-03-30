У Швейцарії винесли вирок банкірам за допомогу другу путіна у відкритті рахунку — Reuters

У Швейцарії вирок отримали банкіри, які допомагали близькому другові російського диктатора володимира путіна віолончелісту Сергію Ролдугіну переказати гроші на банківські рахунки.

Про це повідомляє Reuters.

Троє росіян і один швейцарець допомогли віолончелісту Ролдугіну, який до того ж є хрещеним батьком старшої дочки путіна Марії, покласти близько 30 мільйонів франків на рахунки в швейцарських банках між 2014 і 2016 роками. За це їм присудили сім місяців умовного покарання.

У Швейцарії банки повинні відхилити або припинити ділові відносини, якщо є сумніви щодо справжнього власника грошей, а банкіри проігнорували це зобов’язання.

Путінський друг Сергій Ролдугін потрапив під західні санкції після повномасштабного вторгнення росії. Обмеження проти нього також запровадила Швейцарія.

Міністерство фінансів США описало його як частину системи, яка управляє офшорним багатством путіна.

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