СБУ викрила в’язнів, які виманювали гроші у родичів українських військовополонених

У Рівненській області зловмисники виманювали гроші у родичів зниклих безвісти українських військових.

Про це повідомляє СБУ.

За даними правоохоронців, «схему» організували троє ув’язнених місцевої виправної колонії, які відбували покарання за тяжкі злочини.

Шахраї підшукували своїх людей, які розшукують своїх близьких, учасників бойових дій, і представлялись їм військовослужбовцями у соцмережах. Потім за гроші пропонували громадянам «допомогу» у встановленні місця перебування і стану здоров’я зниклих воїнів або навіть звільнення їх з полону.

Вартість таких «послуг» становила від 3 до майже 100 тисяч грн, а сума залежала від емоційно-психологічного стану потерпілих та їхніх фінансових можливостей.

Гроші просили переказувати на банківські картки знайомої одного із ув’язнених. Після отримання коштів зловмисники припиняли спілкування з потерпілим і більше не виходили з ним на зв’язок.

Правоохоронці провели обшуки в колонії та за адресою проживання знайомої одного із в’язнів, де вилучили

мобільні телефони і планшети;

майже 2 десятки сім-карток різних мобільних операторів, на які були зареєстровані фейкові акаунти та з яких зловмисники телефонували потерпілим;

5 банківських карток, на які надходили гроші від потерпілих;

чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство). Триває розслідування.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.