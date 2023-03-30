Міноборони Китаю хоче разом з рф захищати «міжнародну безпеку і справедливість»

Китайські військові готові співпрацювати з росіянами для посилення стратегічної комунікації та координації з метою «підтримки міжнародної справедливості і стабільності».

Про це заявив представник Міноборони КНР Тан Кефей, пише китайське видання CGTN.

За його словами, останнім часом стратегічне спілкування та практична співпраця між збройними силами двох країн вийшли на «новий рівень». При цьому Кефей стверджував, що відносини КНР та рф не нагадують військові та політичні союзи доби «холодної війни», оскільки вони нібито не направлені проти третіх країн та не спрямовані на конфронтацію.

«Дві армії будуть спільно реалізовувати запропоновану Китаєм ініціативу глобальної безпеки і захищати міжнародну справедливість та законність для подальшої підтримки міжнародної та регіональної безпеки і сприятимуть побудові суспільства зі спільним майбутнім для людства», — заявив Кефей.

Він додав, що Китай та рф далі організовуватимуть спільне морське і повітряне патрулювання та спільні навчання.

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