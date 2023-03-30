У «Слузі народу» запропонували створити реєстр «ухилянтів»

У Верховні Раді може з’явитися законопроєкт про створення реєстру «ухилянтів», Про таку ініціативу у коментарі «Фокусу» розповів Федір Веніславський, нардеп від «Слуги народу», член комітету з питань оборони та по сумісництву представник президента у парламенті.

Він розповів, що поки доробляє деталі законодавчої ініціативи і відповідний документ поки не зареєстрований у Верховні Раді.

Веніславський пропонує дозволити ТЦК включати до реєстру військовозобовʼязаних, які були двічі поінформовані про необхідність зʼявитись до військкомату, але не прийшли — наприклад, двічі поспіль. У такому разі в окремому переліку можуть оприлюднювати особисті дані «ухилянта» — імʼя, прізвище та ще певні ідентифікаційні ознаки.

Після того, як чоловік виконає зобов’язання, то інформацію з реєстру вулучатимуть.

«Якщо людина була належним чином, можливо через той же месенджер, поінформована і підтвердила, що отримала виклик до територіального центру, але не зʼявилась, то це означає, що вона свідомо не виконує свій конституційний обовʼязок захищати Батьківщину», — розповів нардеп.

На його думку, оприлюднення особистих даних може виконувати функцію певного суспільного тиска на чоловіка, який ухиляється від прибуття до ТЦК.

За словами Веніславського, ця пропозиція може бути оформлена у конкретний закнопроєкт через місяць-два.

Нагадаємо, напередодні Веніславський в ефірі телемарафону заявив, що у Верховній Раді розглядають можливість вручення повісток військовозобов’язаним за допомогою месенджерів. Проте згодом він уточнив, що такого законопроекту наразі немає і це лише одна з пропозицій, яка обговорюється.

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