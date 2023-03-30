Україна та Німеччина підписали два документи про співпрацю у сфері енергетики

У межах IX Берлінського енергетичного діалогу за участю міністра енергетики України Германа Галущенка підписано два документи про співпрацю в енергетичній сфері між Україною та Німеччиною.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Зокрема, підписано Cпільну декларацію щодо рамкового співробітництва між Міністерством енергетики України та Східним комітетом німецького бізнесу, а також Меморандум про порозуміння та співробітництво між асоціаціями «зеленої» енергетики України та ФРН – Global 100% Re Ukraine та German Renewable Energy Federation (BEE – Bundesverband Erneuebare Energie e.V.).

У межах заходу відбулася зустріч з представниками німецького бізнесу, під час якої український міністр розповів про ситуацію на вітчизняному енергоринку та перспективи відбудови та розвитку галузі. Він наголосив на величезному потенціалі сонячної, вітрової, біо- та водневої енергетики в Україні.

Як зазначив у коментарі Укрінформу директор Асоціації сонячної енергетики України Артем Семенишин, яка входить до Global 100% Re Ukraine, Німеччина є стратегічним союзником «зеленого» відновлення України.

«Німеччина виробляє й експортує чисту енергію в інші країни. Збільшення встановленої потужності ВДЕ (відновлюваних джерел енергії – ред.) – це правильна модель для нової енергосистеми, яка буде впроваджуватися і в інших країнах. Німеччина є стратегічним союзником “зеленого” відновлення України. Ми розуміємо, що для України це історичний шанс стати на правильний шлях відновлення, побудувати «правильну» енергосистему, засновану на чистих джерелах енергії, з великою часткою сонячної генерації», – сказав він.

Водночас голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков зауважив, що профільні асоціації відіграють дуже важливу роль у процесі енергетичного переходу, адже вони об’єднують компанії, які розвивають ці технології.

«Меморандум – це, так би мовити, невеликий підсумок того, що ми вже почали обмін інформацією, співпрацю між асоціаціями», – сказав він.

На його переконання, такий обмін між німецькими та українськими компаніями дуже корисний, оскільки кооперація через асоціації дає велику активність і швидкий поштовх, щоби зрушити справи з мертвої точки. Конеченков нагадав, що на 26-ій Конференції сторін Рамкової конвенції ООН щодо зміни клімату, яка відбулась у Глазго у 2021 році, Україна представила Оновлений національний визначений внесок до Паризької Угоди та взяла на себе зобов’язання припинити виробництво електроенергії за рахунок спалювання вугілля до 2035 року, одночасно інвестуючи у ВДЕ; торік у Лугано пролунали заяви з боку Києва про перехід на “зелений” водень тощо.

«Але ми маємо підтримати ці заяви в практичному руслі та залучити обмін, кооперацію між нашими та німецькими компаніями», – заявив очільник Асоціації.

Він відзначив велику роль у налагодженні співпраці Німецько-українського енергетичного агентства.

«Відновлювана енергетика – це інвестиції у власну економіку, це енергетична безпека, енергетична незалежність і декарбонізація. Відновлювана енергетика покращує клімат, створює нові робочі місця за рахунок залучення інвестицій. І це шлях до миру: за вітер і сонце не воюють», – підкреслив Конеченков.

Міністр нергетики України Герман Галущенко в межах форуму провів зустріч із віцеканцлером ФРН – міністром економіки Робертом Габеком та виступив на панельній дискусії.