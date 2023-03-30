У Ворзелі почали відновлення пошкоджених будинків

Коштом Бучанської міської ради та Київської обласної державної адміністрації у мікрорайоні Учгосп, що в селищі Ворзель, розпочались ремонтні роботи з відновлення будинків, що постраждали внаслідок воєнних дій.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Робимо ще один важливий крок у відбудові Бучанської громади – розпочали ремонтні роботи у мікрорайоні Учгосп, що в селищі Ворзель. Через ворожі обстріли тут зазнали пошкоджень дахи десятків житлових будинків. Тож важливо на кожному з них замінити покрівлі, утеплити горища та встановити блискавкозахист», – зазначив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Окремо для двох будинків з цього переліку, додав він, треба підсилювати конструкції, а також змінити всі вікна та двері у під’їздах.

Крім того, за словами Федорука, місцеві мешканці можуть подати заявку на участь у програмі «ВідновиДІМ» від Фонду енергоефективності. Він надає можливість залучити до 7,2 млн грн на ремонт у кожному будинку місць загального користування.

«Обов’язкова умова для участі – створення ОСББ місцевими мешканцями будинку. Для Учгоспу це хороше рішення. Розраховую, що місцеві мешканці ним скористаються, а ми, зі свого боку, будемо максимально сприяти в подачі відповідних заявок на фінансування», – резюмував міський голова.