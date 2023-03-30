На деокупованій Херсонщині триває відбудова двох мостів

На звільненій від російських загарбників території Херсонської області відновлюють зруйновані мости.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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Зокрема, згідно з повідомленням, на Херсонщині триває відбудова двох мостів через річку Інгулець на дорогах: Заповіт – Бобровий Кут та Біла Криниця – Велика Олександрівка.
В ОВА зазначили, що для відбудови мостів використовується обладнання, яке було придбано за кошти, зібрані через United24.