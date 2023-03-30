Повінь – зміна системи

Menu
Close

На деокупованій Херсонщині триває відбудова двох мостів

30.03.2023

На звільненій від російських загарбників території Херсонської області відновлюють зруйновані мости.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Читай також: Німецький бізнес інвестуватиме у зелене відновлення української енергетики

Зокрема, згідно з повідомленням, на Херсонщині триває відбудова двох мостів через річку Інгулець на дорогах: Заповіт – Бобровий Кут та Біла Криниця – Велика Олександрівка.

В ОВА зазначили, що для відбудови мостів використовується обладнання, яке було придбано за кошти, зібрані через United24.

 