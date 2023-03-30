ВАКС визнав винною нардепа Ірину Констанкевич у недостовірному декларуванні

Вищий антикорупційний суд визнав винною нардепа від групи «За майбутнє» Ірину Констанкевич у справі про недостовірне декларування. Про це пише Судово-юридична газета.

У декларацію за 2020 рік депутат не внесла до своєї відомості про оренду квартири у центрі Києва вартістю близько 2,5 млн гривень. Констанкевич переконувала, що нібито користувалася цією квартирою періодично протягом 2020 року менше 183 днів і лише під час виконання депутатських повноважень.

Головуюча суддя Ольга Саландяк у вигляді покарання призначила штраф у розмірі 44 200 грн та позбавила Констанкевич права упродовж року обіймати посади, пов’язані із здійсненням представника влади в органах влади.

Також суд доручив повідомити голову Верховної Ради Руслана Стефанчука про ухвалення обвинувального вироку стосовно Констанкевич. Нагадаємо однією з підстав для дострокового припинення повноважень народного депутата є набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього.

Перед виходом колегії суддів до нарадчої кімнати Констанкевич виступила з останнім словом та попросила її виправдати і пообіцяла декларувати усе «аби жодна підозра не впала на інститут депутата»

Вирок може бути оскаржено протягом 30 днів.

Видання відзначає, що строк давності притягнення Констанкевич до кримінальної відповідальності спливає 4 квітня.

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