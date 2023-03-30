Україна та Швейцарія спільно працюватимуть над регіональним розвитком та відновленням

Україна та Швейцарія спільно впроваджуватимуть проєкт «Згуртованість та регіональний розвиток України» (UCORD). Його мета – налагодження ефективної співпраці центральної та місцевої влад, бізнесу та громадськості в питаннях відновлення України та регіонального розвитку.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Читай також: Німецький бізнес інвестуватиме у зелене відновлення української енергетики

Відповідний меморандум підписали Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України і Швейцарська агенція з розвитку співробітництва.

«Використання потенціалу та експертних потужностей Агенцій регіонального розвитку є однією із базових умов в цьому контексті. Агенції є інклюзивною платформою, де всі сторони можуть спільно працювати над розробкою планів відновлення, оновленням регіональних стратегій розвитку тощо», – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Згідно з меморандумом, центральна влада, органи місцевого самоврядування співпрацюватимуть з бізнесом в питанні надання якісних послуг у критичних для населення напрямках: водопостачання, водовідведення та управління відходами.

Документ також передбачає створення спільної наглядової ради, яка проводитиме моніторинг реалізації проєкту. Це сприятиме прозорості та підзвітності використання коштів, спрямованих на впровадження ініціативи.

Як повідомлялось, Агенції регіонального розвитку – це недержавні, неприбуткові установи, створення яких передбачено Законом України «Про засади державної регіональної політики».

Такі агенції створені в усіх областях України, крім Харківської та Миколаївської. Наразі триває робота над відкриттям агенцій в цих двох регіонах.