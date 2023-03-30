Мінкульт звернувся до поліції через недопуск своєї комісії до Лаври

Міністерство культури та інформаційної політики подало заяву до поліції через перешкоджання роботі комісії з приймання-передачі майна у Києво-Печерській лаврі.

Про це повідомив міністр Олександр Ткаченко.

Так, представники монастиря УПЦ МП у складі комісії не змогли пояснити, у кого знаходяться ключі від будівлі, перевірка якої була запланована. До того ж, «численні невідомі особи» не пропустили аудиторів усередину.

«По факту перешкоджання роботи комісії було подано заяву в поліцію. Брутальна поведінка представників УПЦ МП щодо представників комісії глибоко дисонує з їхніми закликами до Бога», — наголосив міністр та додав, що завтра комісія продовжить роботу.

Нагадаємо, 29 березня сплив договір оренди національного заповідника «Києво-Печерська лавра» з УПЦ МП. Ченці назвали це рішення незаконним та відмовилися його виконувати.

При цьому секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для їх виселення не будуть застосовувати силу. Також з УЦП МП до ПЦУ перейшов архімандрит Лаври Авраамій (Лотиш) і закликав наслідувати його приклад інших ченців.

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