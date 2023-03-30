Голова МЗС Китаю пообіцяв не постачати зброю росії — Кулеба

Китай ще не вирішив, просувати свій «мирний план» або надати росії військову підтримку. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулебар розповів в інтерв’ю Financial Times.

Водночас дипломат заявив, що голова МЗС КНР Цінь Ган під телефонної розмови у березні запевнив, що Пекін не постачатиме озброєння росії. Міністр додав, що Україна не бачить ознак цього.

Гова МЗС сказав, що чітко дав зрозуміти китайцям, що недоречно порівнювати військову допомогу Україні та росії, оскільки наша країна обороняється та захищає свою територію, а рф веде злочинну агресію.

«Якщо основним принципом зовнішньої політики Китаю є повага до територіальної цілісності, то ми не бачимо жодного раціонального аргументу, чому надання зброї росії правомірне», — підкреслив міністр.

Кулеба розповів, що за оцінками української розвідки, росія обурена відсутністю належної підтримки з боку Китаю.

Також, за його словами, Пекін поки «перевіряє ґрунт» щодо доцільності взяти участь у мирному процесі.

«Китай не допустить, щоб Росія розвалилася, але їм потрібна слабка Росія, щоб йти на поступки Китаю, забезпечувати свої ресурси», — наголосив Кулеба.

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