Окупанти перекидали війська до фронту цивільними літаками — СБУ

Служба безпеки повідомила про підозру очільнику Росавіації Олександру Нерадьку, який надав цивільні літаки для перекидання військових рф на фронт.

В СБУ розповіли, що для цього він залучив чотири російські авіакомпанії, які надали свої літаки для перевезення особового складу, зброї та боєприпасів ворога.

З кінця вересня до листопада минулого року за сприяння Нерадька окупанти переправили до аеропортів «Платов» у Ростовській області та «Сімферополь» понад три тисячі військових та велику кількість боєприпасів.

У подальшому ці підрозділи були задіяні у бойових діях на східному та південному фронтах.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили Нерадьку про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

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