Північна Македонія затвердила передання Україні 12 гелікоптерів Мі-24

29 березня уряд Північної Македонії затвердив рішення щодо безоплатної передання Україні бойових гелікоптерів. Про повідомило місцеве видання Fokus.

«Уряд розглянув і взяв до відома інформацію про потребу укласти протокол про передання авіації (гелікоптерів) між міністерствами оборони Північної Македонії та України й ухвалив відповідний протокол», – цитує видання повідомлення уряду.

Раніше голова македонського Міноборони Слав’янка Петровська анонсувала передачу Україні 12 ударних гелікоптерів Мі-24, які були куплені в України у 2001 році.

Шість з них країна модернізувала у співпраці з ізраїльською компанією Elbit Systems. Гелікоптери адаптували для взаємодії з силами НАТО та оснастили новою авіонікою, що дозволяє використовувати окуляри нічного бачення і систему нічного бачення Aviators. Також додано сучасну систему навігації та інфрачервоне освітлення.

Станом на 2023 рік Північна Македонія використовувала лише два Мі-24.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Північна Македонія вже передала нам чотири штурмовики Су-25, які також були куплані в України у 2021 році.

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