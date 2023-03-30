«Армія дронів» передала на фронт 300 квадрокоптерів Mavic 3T (фото)

У рамках проєкту «Армія дронів» зібрали кошти, придбали та передали на фронт 300 квадрокоптерів Mavic 3T. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Місяць тому платформа UNITED24, monobank, Олег Гороховський та Ігор Лаченков оголосили збір на дрони Mavic 3T для наших Сил оборони. А вже сьогодні Армія дронів передала 300 потужних БПЛА на фронт», — розповів він.

За його словами, 160 дронів передали на схід, 85 — на запорізький напрямок та ще 55 — на херсонський.

Квадрокоптери Mavic 3T мають тепловізори і камери із зумом, що дозволяє стежити за ворогом та коригувати вогонь артилерії навіть уночі. В Україні ціна одного такого дрона становить близько 250 тис. грн.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.