Суд відмовив УПЦ (МП) у забезпеченні позову щодо Лаври: що це значить

Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Посилання на відповідну ухвалу опублікував міністр культури Олександр Ткаченко.

Монастир УПЦ (МП) подав позов до суду з проханням визнати незаконним одностороннє розірвання договору на оренду будівель лаври.

Одночасно він подав заяву про забезпечення позову, у якій просив заборонити виселяти ченців до завершення розгляду справи щодо законності розірвання договору.

В УПЦ (МП) стверджували, що в іншому разі наявні ризики «знищення чи пошкодження майна, передачі третім особам у власність/користування, надання дозволів іншим релігійним організаціям на проведення богослужінь», що призведе до «порушення прав громадян України на свободу віросповідання та на житло».

У такому випаду, наголошувалося у заяві, навіть визнання недійсним розірвання договору не призвело б до «поновлення порушених прав».

Проте Господарський суд вирішив, що такі твердження жодними доказами не підтверджено та не обґрунтовано, і тому відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову.

Перше засідання у справі щодо законності розірвання договору призначене на 26 квітня.

Нагадаємо, 29 березня сплив договір оренди національного заповідника «Києво-Печерська лавра» з УПЦ МП. Ченці назвали це рішення незаконним та відмовилися його виконувати.

30 березня мала розпочати роботу комісія з Мінкульту з приймання-передачі майна, однак їй не впустили до приміщень.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.