Кабмін повернув державі майно Києво-Печерської лаври

Сьогодні, 30 березня, Уряд визнав нечинним розпорядження про безоплатне користування УПЦ МП майном Києво-Печерської Лаври.

Про це у Telegram повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

«Рядом законних рішень управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів», — написав міністр.

Він зауважив, що втратило чинність розпорядження Кабміну часів президента-втікача Януковича від 11 липня 2013 року №519 «Питання передачі в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічий монастир) Української православної церкви будівель і споруд».

Також сьогодні суд відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Монастир вимагав визнати незаконним розірвання договору на оренду будівель лаври, який сплив 29 березня, та просив заборонити виселяти ченців до завершення розгляду справи. Втім, суд вирішив, що такі твердження жодними доказами не підтверджено та не обґрунтовано.

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