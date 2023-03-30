Уряд спростив процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників

Сьогодні, 30 березня, Кабмін ухвалив постанову, яка спрощує ввезення в Україну товарів та комплектуючих військового призначення та подвійного використання, зокрема БПЛА.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Тепер виробникам дронів не потрібен для імпорту висновок від Служби безпеки.

«Раніше, щоб отримати висновок від СБУ, треба було чекати близько 15 днів. На час воєнного стану такої необхідності більше немає», — зазначили у відомстві.

Раніше очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів, які завдання виконуватимуть перші ударні роти українських безпілотників.

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