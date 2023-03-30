31 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 31 березня

Сьогодні в Азербайджані відзначають День геноциду азербайджанців.

На Мальті — День свободи.

В Таїланді — День пам’яті короля Нангклао.

В США сьогодні вшановують одразу кількох історичних персон:

День Сезара Чавеса (1927—1993) присвячений активісту руху за громадянські права. 31 березня — його день народження;

День Томаса Петерсона (1824—1904) нагадує про першого афроамериканця, який проголосував на виборах. Сталась ця історична подія 31 березня 1870 року — наступного дня після офіційної сертифікації 15-ї поправки до Конституції США.

Окремо на Віргінських островах США святкують День переходу — на честь передачі островів від Данії Сполученим Штатам у 1917 році.

Активісти захисту прав сексуальних меншин відзначають Міжнародний день видимості трансгендерів.

Також сьогодні — Всесвітній день резервного копіювання (або бекапа). Він покликаний нагадувати користувачам комп’ютерів про важливість робити бекап, або резервне копіювання важливих даних.

Історія відзначання Дня бекапа почалась з того, як один користувач пожалівся в соцмережі, що втратив жорсткий диск і разом з ним — важливу інформацію. Він написав, що було б добре, якщо таким, як він, регулярно нагадували б про важливість робити резервне копіювання даних.

Відтоді з 2011 року в цей день різні компанії роблять дописи в соцмережах щодо бекапу і навіть присвячують цьому окремі подкасти.

Отже, Сhas News також нагадує: не хочете втратити важливу робочу інформацію або дорогі серцю фотографії — робіть резервні копії!

Яке релігійне свято 31 березня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святителя Кирила, який був архієпископом Єрусалимським у 351—387 роках.

День ангела 31 березня

Іменини в цей день святкують Дмитро, Кирило, Наталія, Трохим.

Які історичні події стались 31 березня

1492 — в Іспанії оприлюднили Альгамбрський едикт — указ Фердинанда II Арагонського та Ізабелли I Кастильської про вигнання євреїв з країни.

1821 — скасовано Португальську інквізицію.

1831 — в Канаді Квебек і Монреаль отримали статус міст.

1851 — французький астроном Леон Фуко почав експеримент з маятником у паризькому Пантеоні для демонстрації обертання Землі навколо своєї осі.

1889 — в Парижі офіційно відкрито Ейфелеву вежу.

1896 — американський винахідник Віткомб Джадсон запатентував замок-блискавку.

1901 — вийшов перший автомобіль під маркою Mercedes

1917 — Данська Вест-Індія перейшла у володіння США за $25 млн і стала називатися Американськими Віргінськими Островами.

1918 — США вперше перейшли на літній час.

1940 — у Нью-Йорку відкрито аеропорт «Ла Гвардія».

1954 — СРСР звернувся до НАТО з ініціативою прийняти його в члени організації. Через деякий час Альянс відкинув цю пропозицію.

1967 — після рішення Франції про вихід з НАТО штаб-квартира організації переїхала з Парижа в Брюссель.

1991 — на референдумі в Грузії 90% населення проголосувало за незалежність і вихід в СРСР.

1993 — під час зйомок фільму загинув американський актор Брендон Брюс Лі, син Брюса Лі.

1998 — пілот «Формули-1» Енді Валлас встановив світовий рекорд швидкості для серійного автомобіля — 402,6 км/год.

1999 — відбулася прем’єра фільму «Матриця».

2019 — в Україні відбувся перший тур виборів президента — в другий вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Хто народився 31 березня

1519 — Генріх II, французький король.

1596 — Рене Декарт, французький математик, фізик.

1621 — Ендрю Марвелл, англійський поет.

1656 — Марен Маре, французький композитор.

1684 — Франческо Дуранте, італійський композитор.

1685 — Йоганн Себастьян Бах, німецький композитор.

1693 — Джон Гаррісон, англійський учений, винахідник хронометра.

1732 — Йозеф Гайдн, австрійський композитор.

1811 — Роберт Бунзен, німецький хімік.

1890 — Брегг Лоренс, англійський фізик, лауреат Нобелівської премії 1915 року.

1906 — Томонага Синітіро, японський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1965 року.

1914 — Октавіо Пас, мексиканський поет, лауреат Нобелівської премії 1990 року.

1927 — Сезар Чавес, американський правозахисник, борець за соціальні права робітників та мігрантів.

1934 — Карло Руббіа, італійський фізик, Нобелівський лауреат 1984 року.

1934 — Річард Чемберлен, американський кіноактор.

1939 — Звіад Гамсахурдіа, грузинський письменник, перший президент Грузії (1991—1992).

1948 — Альберт Гор, американський політик, віце-президент США в адміністрації президента Клінтона (1993—2000).

1955 — Ангус Янг, шотландський рок-музикант, гітарист австралійського гурту AC/DC.

1964 — Олександр Турчинов, український політик.

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