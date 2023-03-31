Карта бойових дій в Україні станом на 31 березня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 31 березня. Росіяни зосередились на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські захисники відбили понад 80 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Противник продовжує зберігати військову присутність у районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом минулої доби окупанти обстріляли населені пункти Гірськ Чернігівської області, Нововасилівка, Нова Гута, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине, Катеринівка Сумської області, а також понад 15 населених пунктів на Харківщині, зокрема Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Вільча, Красне Перше, Тополі.

На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни безуспішно наступали в районах Стельмахівки, Кузьминого та Берестового. Артилерійських обстрілів зазнали Дворічанське, Западне, Дворічна, Масютівка, Синьківка Куп’янськ і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка Луганської області, а також Роздолівка, Колодязі, Торське, Сіверськ та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмувати Бахмут, українські захисники відбили 22 атаки. Водночас противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Міньківка, Оріхово-Василівка, Дружківка та Бахмут Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках окупанти провели наступ у напрямку населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області, успіху не мали. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Керамік, Новоселівка Перша, Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Курахове, Острівське, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку за добу ворог обстріляв населені пункти Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни вдарили по понад 30 населених пунктах. Серед них —Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки Запорізької області та Новоолександрівка, Козацьке, Іванівка, Інженерне, Янтарне і Кізомис на Херсонщині.

Українська авіація протягом доби завдала шість ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили ворога, двасклади боєприпасів та два склади пально-мастильних матеріалів.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.