Уночі сили ППО знищили дев’ять «Шахедів» над Україною

У ніч на 31 березня із 21.10 по 01.30 год росіяни випустили 10 ударних безпілотників «Shahed-136/131». 9 з них збили українські захисники.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил.

Окупанти запустили дрони-камікадзе з півночі — Брянської області через Сумщину та Чернігівщину.

«Загалом знищено дев’ять із десяти ударних дронів: один — підрозділом ППО Сухопутних військ та вісім – силами та засобами воїнів Повітряних Сил — зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп Повітряне командування «Схід», — зазначили у командуванні.

Також військові зафіксували у небі до п’яти інших повітряних цілей. Ймовірно, це були повітряні кулі.

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