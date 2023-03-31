Окупанти поцілили в об’єкт інфраструктури у Запоріжжі

У ніч на 31 березня загарбники вкотре обстріляли Запоріжжя, пошкоджено інфраструктурний об’єкт.

Про це повідомив Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міськради.

«Цієї ночі окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу ушкоджень зазнав інфраструктурний об’єкт», — розповів Куртєв.

Він уточнив, що унаслідок атаки люди та житлові будинки не постраждали.

Зараз на місці влучання працюють всі відповідні служби.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.