Росіяни випустили по Харкову 9 ракет: наслідки удару (фото)

У ніч з 30 на 31 березня російські окупанти випустили по Харкову дев’ять ракет.

Попередньо, ворог вдарив із ЗРК С-300, повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Влучання зафіксували у Новобаварському районі міста, частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі.

Унаслідок атаки поранені троє людей, пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки та цивільні автомобілі.

В ОВА повідомили, що уночі окупанти випустили «Шахеди» на об’єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Поранення зазнали 44-річний та 66-річний цивільні чоловіки, їх госпіталізували.

Також у ніч на 31 березня окупанти поцілили в об’єкт інфраструктури у Запоріжжі.

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