Україна щомісяця витрачає на війну 130 млрд грн, – Марченко

Україна щомісяця витрачає на військову кампанію 130 млрд грн, державний бюджет при цьому отримує лише 80 млрд грн доходів
Як передає Amazing Ukraine, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з членами Європейської бізнес асоціації.
Читай також: Німецький бізнес інвестуватиме у зелене відновлення української енергетики
«Ключова задача – створити умови для фінансування військового бюджету. Адже наразі держбюджет отримує 80 млрд грн доходів, а на військову кампанію витрачається 130 млрд грн в місяць», – зазначив він.
Міністр нагадав, що минулого тижня парламент підтримав зміни до держбюджету, якими збільшив видатки на військові потреби на понад 500 млрд грн.
За словами Марченка, цього року також важливо зібрати заплановані податки, проте, кардинальних податкових змін не планується.
- Україні у 2023 році необхідно $14 млрд на покриття нагальних потреб, – Марченко
- В Україні змінять закон про мобілізацію
- Стефанчук передав англомовну версію «Кобзаря» бібліотеці парламенту Британії
- В ТРЦ Gulliver відкриють інтерактивний музей наук
- Німецький бізнес інвестуватиме у зелене відновлення української енергетики
- На Сході співвідношення втрат України та рф може інколи сягати 1 до 10 – Маляр
- За рік війни в Україні зареєстровано понад 200 тисяч нових бізнесів
- Україні у 2023 році необхідно $14 млрд на покриття нагальних потреб, – Марченко
- Вийшов друком блокадний щоденник маріупольської журналістки Надії Сухорукової
- ЄС проведе конференцію щодо повернення українських дітей, викрадених РФ
- Україна отримала 1,32 млрд гривень від продажу арештованого аміаку, який належав росіянам
- Останні новини про Україну – читайте у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь!
- США виділили новий пакет оборонної допомоги Україні на $350 мільйонів