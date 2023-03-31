Україна щомісяця витрачає на війну 130 млрд грн, – Марченко

Україна щомісяця витрачає на військову кампанію 130 млрд грн, державний бюджет при цьому отримує лише 80 млрд грн доходів

Як передає Amazing Ukraine, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з членами Європейської бізнес асоціації.

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«Ключова задача – створити умови для фінансування військового бюджету. Адже наразі держбюджет отримує 80 млрд грн доходів, а на військову кампанію витрачається 130 млрд грн в місяць», – зазначив він.

Міністр нагадав, що минулого тижня парламент підтримав зміни до держбюджету, якими збільшив видатки на військові потреби на понад 500 млрд грн.

За словами Марченка, цього року також важливо зібрати заплановані податки, проте, кардинальних податкових змін не планується.