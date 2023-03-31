СБУ викрила начальницю Житомирської митниці на хабарі (фото)

Служба безпеки України припинила масштабну корупційну схему на Житомирській митниці. Посадовці систематично вимагали «данину» у місцевих бізнесменів.

Про це повідомили в СБУ.

Організаторкою схеми виявилась начальниця Житомирської митниці. Жінка працювала з одним із начальників відділів та місцевим брокером.

Посадовці вимагали хабарі у місцевих бізнесменів, які імпортували в Україну товари, в обмін на те, що вони не створюватимуть перепон на митниці під час оформлення вантажів. Якщо бізнесмени відмовлялися, чиновники погрожували додатковими перевірками, затягуванням часу і простоями.

Правоохоронці затримали «на гарячому» начальницю Житомирської митниці, начальника відділу контролю митної вартості та відповідного митного брокера затримано. Співробітники СБУ задокументували два факти отримання хабарів.

Зараз правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання фігурантів. Зловмисникам готують підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

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