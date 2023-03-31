Сьогодні Міжнародному аеропорту «Бориспіль» 30 років

Сьогодні, 31 березня, найбільший в Україні Міжнародний аеропорт «Бориспіль» святкує 30-річний ювілей.

З 1993 року в аеропорту здійснили велику кількість масштабних інфраструктурних проєктів, впровадили систему безпеки польотів високого рівня та довели обслуговування пасажирів до світових стандартів. Багатоцільовий, всепогодний аеропорт здатний працювати 24/7/365.

Втім, цьогоріч свій День народження аеропорту «Бориспіль» доводиться відзначати без пасажирів, авіакомпаній та гостей через повномасштабну війну.

Після закриття повітряного простору 24 лютого 2022 року компанія вимушено зупинила свою діяльність, але працівники аеропорту продовжують підтримувати його в безаварійному стані, технологічного зберігають інфраструктуру аеропорту та запобігають подіям техногенного характеру .

«Ми зустрічаємо 30-річчя Міжнародного аеропорту «Бориспіль» з гордістю та непохиленою вірою у перемогу й мирне майбутнє України. Дякуємо кожному пасажиру Міжнародного аеропорту «Бориспіль», авіакомпаніям та нашим партнерам, з якими разом ми робили спільні кроки вперед для розвитку летовища. Дякуємо нашим працівникам, які зараз зберігають аеропорт для майбутніх польотів, тим самим наближають перемогу України на робочому місці, щирі побажання кожному з вас!» — заявив Олексій Дубревський, гендиректор аеропорту.

Цікаві факти про аеропорт «Бориспіль»

Аеропорт «Бориспіль» отримав нагороду Sky Trax як найкращий аеропорт України в 2021 році, а у 2022-му увійшов у десятку найкращих аеропортів Східної Європи.

За часи свого існування аеропорт неодноразово ставав майданчиком для проведення різноманітних заходів культури та спорту. На території летовища відбувались виставки українських та світових митців, проводились марафони на посадковій смузі та концерти.

24 грудня 2019 року, перед пандемією. «Бориспіль» обслугував свого 15-мільйонного пасажира. Але після послаблення карантинних обмежень лише за 2021 рік аеропорт надав послуги 9,5 млн пасажирів, обслугував 46 тис. тон вантажу, прийняв та відправив 76 тисяч рейсів у 117 напрямків.

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