Лукашенко знову заговорив про «напад» на Білорусь і пояснив, навіщо йому «ядерка»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре заявив, що Захід планує «напад» на Білорусь. Тому Мінськ ініціював переговори з російським диктатором володимиром путіним щодо розміщення ядерної зброї на території країни.

Про це він заявив під час послання білоруському народу і парламенту.

«Білорусь намагаються втягнути у війну. Особливо стараються наші сусіди (має на увазі Польщу, НАТО, — Прим. Ред.), ці факти не сховаєш. Повним ходом йде формування якихось полків для подальшого перевороту в Білорусі, настане час — ми вам викладемо це все. Сьогодні не час, йде кропітка закрита робота. Але повірте на слово, я вас ніколи не обманював. Вони готуються вторгнутися на територію Білорусі, щоб знищити нашу країну», — заявив він.

За словами лукашенка, за обставин, що складаються, він активізував переговори з путіним щодо повернення в Білорусь ядерної зброї.

Також диктатор додав, що перемогти «ядерну державу неможливо», і що якщо російське керівництво зрозуміє, що ситуація загрожує розпадом росії — «буде застосована найстрашніша зброя».

Нагадаємо, 25 березня російський президент володимир путін нібито на прохання Олександра Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі. Проте рф не передасть Білорусі тактичну ядерну зброю, а лише розмістить її та навчить військових. В українському МЗС зазначили, що таким чином рф демонструє свою неспроможність перемагати у війні проти України.

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