У Дніпрі СБУ знешкодила банду, яка викрадала та грабувала людей (фото)

У Дніпрі СБУ знешкодила банду, яка викрадала людей. До складу угрупування входило 10 осіб, частина з яких вже раніше була засуджена.

Про це повідомили в СБУ.

Зловмисники спеціалізувалися на розбійних нападах та вимаганні грошей з громадян. Зокрема — у представників малого та середнього бізнесу.

«У разі відмови платити «данину» — погрожували фізичною розправою та знищенням приватного майна. Для маскування злочинних дій фігуранти постійно змінювали автомобілі, використовували перуки, підроблені автономери та фальшиві посвідчення СБУ», — розповіли у спецслужбі.

Зазначається, що учасники банди викрали місцевого підприємця та примусово утримували його в орендованому приміщенні. Там потерпілого били і чинили психологічний тиск. Таким чином зловмисники отримали ключі від його приватної оселі. Грабіжники винесли з квартири чоловіка готівку в іноземній валюті на загальну суму в понад млн грн.

У ході багатоетапної спецоперації співробітники СБУ викрили злочинні плани угруповання і затримали п’ятьох його активних учасників при спробі ще одного викрадення людини.

Ще четверо фігурантів затримано під час слідчих дій за місцями їхнього проживання. Кепував угрупуванням місцевий кримінальник, який очікує покарання у місцевому СІЗО за розбій та грабежі.

При обшуках у фігурантів вилучено незареєстровану зброю та інші докази злочинної діяльності. Затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала шахраїв, які ошукали громадян ЄС на 160 млн грн.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.