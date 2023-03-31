На Волині з’явиться новий українсько-польський пункт пропуску

На Волині збудують новий українсько-польський пункт пропуску «Адамчуки – Збереже», що неподалік озера Світязь.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
«Відкриття пункту пропуску для автомобільного сполучення з організацією пішохідного руху «Адамчуки – Збереже» сприятиме розвантаженню решти переходів, зокрема щодо пропуску осіб та легкових автомобілів», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з жовтня 2022 року на прикордонних пунктах пропуску запрацювала електронна черга.
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