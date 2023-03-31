У Києві презентували чотиритомник творів Григорія Сковороди

З нагоди 300-ї річниці від дня народження Григорія Сковороди видавництво “Фоліо” випустило чотиритомник його творів з коментарями дослідників.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Презентація відбулась у Медіацентрі Україна-Укрінформ.

“Це видання – повне зібрання творів Сковороди, де половину обсягу займають коментарі Леоніда Ушкалова, який присвятив своє життя вивченню творчості філософа. Книги видано тією мовою, якою писав Сковорода: це не тільки та українська чи російська, які побутували, а також латина, грецька та іврит”, – зазначив власник видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький.

За його словами, чотири томи розділені за жанрами. Зокрема, перша книга містить поезії та байки, друга – трактати, діалоги, притчі раннього періоду творчості філософа. До третьої частини увійшли трактати, далоги та притчі, написані у 1780-1790 рр. Четвертий том містить поему “Сон”, а також спогади учня Сковороди та його першого біографа Михайла Ковалинського.

“Видані книжки покращують наше розуміння Сковороди і його внеску в європейську культуру. Коли ти його читаєш, то згадуєш те, що читав у європейських авторів. Це візіонерська позиція, яка на довгі роки визначила хід філософської думки в Україні”, – підкреслив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

На презентації зазначалося, що наприкінці року у «Фоліо» вийде том Ушкалова про Сковороду, а також книга дослідника Петра Кралюка із сучасними поглядами на творчість Сковороди.