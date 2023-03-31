На Буковині викрито священника, який допомагав ухилянтам перетнути кордон — СБУ

На Буковині СБУ викрила черговий канал незаконного виїзду українських громадян призовного віку за кордон. До організації протиправної діяльності причетний помічник настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП).

Про це повідомляє Служби безпеки України.

«Клірик пропонував військовозобов’язаним свою допомогу у нелегальному переправленні за кордон поза контрольно-пропускними пунктами. Задокументовано, що у вересні минулого року він пообіцяв трьом місцевим жителям організувати «безперешкодний» виїзд до Румунії», — пише пресслужба.

Спільники священника повинні були забезпечити клієнтам документи для вільного пересування по території Європейського союзу. «Пунктом збору» було визначено територію монастиря. Звідти ж ухилянтів обіцяли вивезти через кордон.

«Але замість «обіцяних» документів клієнтів доправили до прикордонного району і показали «зеленку», через яку вони начебто можуть перейти до сусідньої країни», — додає СБУ.

СБУ задокументували злочинні дії організатора схеми і заблокували канал нелегальної міграції.

Священнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

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