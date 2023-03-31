У «Дії» розпочалося голосування за членів національного журі на Євробачення-2023

У застосунку “Дія” розпочалося голосування за членів національного журі на пісенний конкурс “Євробачення-2023”.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Обирайте членів нацжурі на “Євробачення-2023” в “Дії”. Спільно з Мінцифри та Суспільним Мовленням запускаємо нове опитування в “Дії”. Цього разу обираємо кандидата на суддівське крісло в національному журі!”, – ідеться в повідомленні.

У МКІП пояснили, що саме члени журі вирішуватимуть, скільки балів віддати від України артистам з інших країн у фіналі пісенного конкурсу в Ліверпулі.

Для голосування щодо членів нацжурі на Євробачення потрійно зайти у застосунок “Дія”, натиснути розділ “Послуги” та “Опитування” і обрати одного кандидата.

Опитування триватиме до 5 квітня.

П’ять кандидатів з найбільшою кількістю голосів увійдуть до складу національного журі.