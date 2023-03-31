Netflix надасть гранти на підтримку українського кіно

Netflix надасть гранти на постпродакшн у розмірі 10 тисяч доларів на обрані проєкти українських художніх і документальних фільмів.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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За словами міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченко, ініціатива, що підтримується фондом Netflix’s Fund for Creative Equity, пропонує фінансову допомогу українським митцям для створення нових робіт та підтримки в постпродакшні вже наявних проєктів. Крім того, митці отримають доступ до навчання у European Audiovisual Entrepreneurs (EAVE) та New York Film Academy.
“Нова програма підтримки Української кіноакадемії для обраних проєктів, яка включає в себе гранти на постпродакшн у розмірі $10,000 для українських художніх і документальних фільмів, а також дводенний воркшоп з цифрового постпродакшну від New York Film Academy”, – зазначив Ткаченко.
Netflix продемонстрував себе надійним партнером, який підтримує Україну. “Ми перебуваємо у постійному та відкритому зв’язку, партнери завжди реагують на наші запити та підтримують український контент”, – зауважив очільник МКІП.
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