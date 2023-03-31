У Києві презентували книгу «Шістдесятники. Бунт проти імперії»

У книгарні “Сяйво” презентували книгу історика Радомира Мокрика, присвячену діяльності літераторів – шістдесятників.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Мені видається, що шістдесятники заслуговують на більшу увагу, більше розуміння та більшу рефлексію в нашому суспільстві. Сподіваюся, що ця книга стане початком ширшої та цікавішої розмови про них”, – зазначив Мокрик.

За словами автора, у роботі він прагнув показати літераторів не персонами на п’єдесталах, як у підручниках, а справжніми людьми. Саме тому історія літературознавства, викладена в книзі, розбавлена життєвими історіями, зокрема, Івана Дзюби, Миколи Вінграновського та Ліни Костенко, якими письменники та поети поділилися з істориком.

“Зі шкільної програми шістдесятників сприймають під впливом кліше дисидентів, борців за незалежність. І це дійсно так. Однак ми часто забуваємо, що вони були звичайними людьми. Мені видається страшенно цікавим, як в цих жахливих умовах Рядянського Союзу, в оточенні фальшивої культури та суцільної пропаганди, знайшлися одиниці інтелектуалів, які потім створили своє середовище і прорвали цю стіну”, – підкреслив автор.

Водночас професорка, керівниця кафедри україністики Римського університету Ла Сапієнца Оксана Пахльовська підкреслила, що погляди і творчість шістдесятників є напрочуд сучасними. За її словами, ще в 1990-х – 2000-х рр. вони передбачили війну в Україні.

“Коли вони про це говорили в 1990-х – на початку 2000-х років, їх часто не сприймали. Мовляв, Україна тільки процвітатиме, у неї велике майбутнє, нічого не втратиться. А вони попереджали: втратиться. Я пам’ятаю, коли в Українському Домі презентували книгу Ліни Костенко “Берестечко”, виступали Іван Дзюба та Юрій Щербак. І Щербак просто зі сцени попередив, що в нас буде війна”, – зазначила професорка.

Як підкреслив засновник видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Іван Малкович, весь наклад цієї книги розійшовся за тиждень. Він зауважив, що родзинка роботи полягає в тому, що молодий автор пише про молодих шістдесятників.

“Коли ти молодий та безкомпромісний – ти ближче до них. До того ж це історії з перших вуст”,- сказав він.

Радомир Мокрик – історик, культуролог, науковий працівник Інституту східноєвропейських студій на філософському факультеті Карлового університету в Празі.