Трагедія в Бучі — це кремлівський план ліквідації українців — глава Єврокомісії

Трагедія у місті Буча була частиною більшого плану Кремля зі знищення українців.

Про це у Тwitter заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Те, що трапилося в Бучі рік тому, не було ізольованим епізодом. Ці холоднокровні страти були частиною більшого плану. Плану кремля знищити українців. Їх національну ідентичність. Сенс їхнього життя», — написала глава Єврокомісії.

За її словами, всіх злочинці, які винні у воєнних злочинах, притягнуть до відповідальності. Окрім цього вона заявила, що Україна і надалі отримуватиме підтримку.

«Ми продовжуємо підтримувати зусилля, щоб забезпечити можливість притягнення путіна до відповідальності за злочин агресії. У цьому контексті ми продовжуємо підтримувати створення спеціального трибуналу, якщо це необхідно для цього. Я хочу правосуддя в інтересах України та українців», — написала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, раніше естонці створили онлайн-карту в Google Maps з адресами окупантів, які чинили військові злочини на Київщині, зокрема у Бучі.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.