Ліки за рецептом з 1 квітня: список і як отримати (інструкція)

В Україні з 1 квітня 2023 року запрацюють електронні рецепти на ліки.

Chas News пояснює, що це означає, які ліки можна придбати без рецепта і яка процедура отримання рецептурних препаратів.

Які ліки можна купити без рецепта і на які рецепт потрібен

МОЗ поспішило заспокоїти найбільш стурбованих українців: не на всі ліки з 1 квітня потрібен рецепт. Перелік та умови відпуску рецептурних ліків не змінюються.

Єдина зміна: рецептурні ліки тепер можна буде придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом.

Знеболюючі та жарознижуючі

Анальгін: без рецепта тільки упаковку на 10 таблеток. Велика упаковка на 100 таблеток і анальгін в ампулах — за рецептом.

Ношпа і Спазмалгон: таблетки без рецепта, ампули — за рецептом.

Німесил і його аналоги — за рецептом.

Знеболюючі на основі парацетамола та ібупрофена — без рецепта.

Ліки від кашлю

Таблетки і сиропи від кашлю Мукалтин, ACC, сиропи на основі амброксолу, екстракту плюща — без рецепта.

Кодеїновмісні препарати і ліки на основі сальбутамола — за рецептом.

Ліки від тиску та серцево-судинних захворювань

Засоби для зниження тиску Каптоприл, Каптопрес, Бісопролол — за рецептом.

Серцеві краплі Корвалол і Валокордин — без рецепта тільки в маленьких флаконах, флакони по 50 мл — за рецептом.

Препарати для розрідження крові Магнікор, Кардіомагніл — без рецепта тільки маленькі упаковки, упаковка на 100 таблеток — за рецептом.

Сечогінні Фуросемід, Діакарб — за рецептом.

Антигістамінні (протиалергічні) препарати

Діазолін, Лоратадин, Супрастин — без рецепта.

Супрастин в ампулах — за рецептом.

Дексаметазон — лише за рецептом, оскільки це гормональний препарат.

Гормональні препарати

Усі тільки за рецептом. Зокрема, комбіновані оральні контрацептиви та контрацептиви екстреного застосування.

Етиловий спирт

В маленьких флаконах — без рецепта.

Флакони від 100 мл — за рецептом.

Як дізнатися, рецептурний препарат чи ні

Є два шляхи:

Прочитати інструкцію. Її можна знайти в інтернеті або на сервісах замовлення ліків.

Зайти на Державний реєстр лікарських засобів. Там є список всіх зареєстрованих в Україні лікарських засобів та вказано, які відпускають без рецепта, а які — тільки за рецептом.

Чи скасують тепер паперові рецепти

Ні, звичні паперові рецепти так само діятимуть. Зокрема, паперовий рецепт лікар випише, якщо не буде електроенергії.

Як отримати електронний рецепт на ліки

Електронний рецепт (як і паперовий) виписує сімейний лікар. У разі потреби, потрібно звернутися до нього.

Процедура отримання ліків за електронним рецептом виглядає так:

Лікар оформляє рецепт в електронній системі.

Пацієнту на телефон надходить смс із номером рецепту і кодом підтвердження для отримання.

З ним потрібно звернутися до аптеки, яка бере участь у програмі «Доступні ліки».

В аптеці потрібно назвати номер рецепту.

Пацієнту запропонують наявні ліки. Щоб їх отримати, потрібно назвати код підтвердження з смс.

Якщо потрібних ліків в аптеці немає, їх можна отримати в іншій аптеці.

Чи збільшаться тепер черги до лікарів

Сімейний лікар призначає ефективне лікування, то у разі хвороби потрібно звертатися до нього і записуватися на прийом.

Але повторні рецепти на потрібні ліки пацієнт може отримати дистанційно.

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