В Україні набув чинності закон «Про медіа»

31 березня набув чинності закон «Про медіа». 13 грудня 2022 року депутати ухвалили документ у другому читанні. 29 грудня його було повернуто з підписом Президента.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua
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Закон суттєво розширює повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Відтепер регулятор реєструватиме друковані медіа та онлайн-видання. Загалом у правовій площині з’являється поняття «онлайн-медіа». Для них передбачено добровільна реєстрація, яка гарантуватиме законодавчий захист, а у разі грубого порушення – відповідальність, у вигляді штрафу. За друге чи третє порушення за один місяць – штраф у подвійному розмірі.
Нацрада може не лише реєструвати медіа, а й закривати – без рішення суду. Причиною може бути подання ліцензіатом недостовірних відомостей про свого бенефіціара (кінцевого власника), а також якщо структура власності компанії не відповідає закону.
Також було врегульовано питання щодо діяльності каналу «Рада». Він стає державним і має забезпечувати трансляцію засідань парламенту. Під час воєнного стану і обмеження прямих трансляцій, канал викладає записи у день проведення пленарного засідання.
Варто зазначити, що прийняття цього закону є зобов’язанням по кандидатству України у ЄС.
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- Міжн
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