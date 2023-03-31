На Херсонщині шахраї телефонують мешканцям під виглядом міжнародної організації

У п’ятницю, 31 березня, мешканці Херсонської області повідомили, що їм телефонують особи нібито із Міжнародної організації з міграції, та просять озвучити секретні дані банківської картки.

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

Під час розмови шахраї просять озвучити тризначне число на звороті банківської картки або код ЄДРПОУ чи код із sms-повідомлення, яке вони надсилають на телефон жертви.

«Ні в якому разі не робіть цього! Міжнародна організація з міграції не запитує номер CVV, тризначне число на звороті банківської картки, або код ЄДРПОУ», — наголосили в ОВА.

Зазначимо, що для виконання переказу Міжнародна організація щодо міграції запитує лише номер банківської картки, а саме 16 цифр та номер рахунку IBAN. Якщо вас просять повідомити код CVV — це шахраї, котрі намагаються зняти кошти з вашої банківської картки.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.