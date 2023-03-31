Що подивитись в квітні? П’ять прем’єр в світі кіно

Chas News пропонує добірку з п’яти нових стрічок, прем’єра яких намічена на квітень.

«Ренфілд» (Renfield)

Дата виходу: 13 квітня 2023 року

Жанр: жахи, комедія

Режисер: Кріс Маккей

У головних ролях: Ніколас Кейдж, Ніколас Голт, Аквафіна

Сатиричне переосмислення образу Дракули в сучасному світі.

Нова фентезійна стрічка фокусується на постаті Ренфілда — юнака, що вимушений прислужувати кровожерливому графу Дракулі. Хлопець бажає змінити своє життя та втекти від жорстокої долі. Звичайно ж, це не так легко, коли тебе переслідує наймогутніший вампір.

Постать найвідомішого упиря втілює Ніколас Кейдж, чия гіперболізована манера гри як найкраще пасує для фільму в жанрі комедійних жахів.

«Air Jordan» (Air)

Дата виходу: 5 квітня 2023 року

Жанр: біографічний, драма

Режисер: Бен Аффлек

У головних ролях: Метт Деймон, Джейсон Бейтман, Віола Девіс

Біографічна спортивна драма про ентузіастів з фірми Nike, що шукають шляхи просування бренду. Вони натрапляють на багатообіцяючого баскетболіста-новачка Майкла Джордана. Це знайомство допомагає запустити кар’єру спортсмена, а також призводить до створення легендарної пари кросівок.

Історія зосереджується на початкових етапах співпраці баскетболіста зі спортивним брендом.

Постановником стрічки виступає Бен Аффлек, який також грає Філа Найта — одного з співзасновників компанії Nike. Крім того, до виробництва залучений актор Метт Деймон, що продюсує драму та виконує одну з провідних ролей.

«Paint»

Дата виходу: 7 квітня 2023 року

Жанр: комедія

Режисер: Бріт Маккадамс

У головних ролях: Оуен Вілсон, Стівен Рут, Мікаела Воткінс

В центрі подій Карл Нарґл — художник, що малює картини в прямому ефірі по телебаченню. Його заспокійлива манера спілкування в купі з пізнавальними уроками зі створення полотен стають свого роду арт-терапією для глядачів. Однак, у його програми з’являється конкурент, що переманює всю аудиторію до себе.

Комедійна стрічка, що частково заснована на історії реального теле-митця. Образ головного героя — Карла, змальований з художника Боба Росса. Росс так само займався малюванням картин в прямому ефірі та прославився своїм характерним «медитативним» стилем спілкування з глядачами.

«Небезпечне побачення» (Ghosted)

Дата виходу: 21 квітня 2023 року

Жанр: екшн, бойовик, комедія

Режисер: Декстер Флетчер

У головних ролях: Ана де Армас, Кріс Еванс, Едріан Броуді

Головний герой, Коул, йде на перше побачення з дівчиною Седі і одразу ж закохується в неї. Хлопець вважає її ідеальною обраницею, проте Седі виявляється таємною агенткою, що наражає потенційні стосунки на серйозну небезпеку.

Незвичний мікс жанрів романтичної стрічки та екшн-бойовику. Фільм пропонує глядачу історію кохання на тлі шпигунських пригод, протистоянню міжнародним злочинцям та порятунку цілого світу.

Головні ролі виконують Кріс Еванс та Ана де Армас, для акторів це вже третій спільний проєкт.

«Бо боїться» (Beau Is Afraid)

Дата виходу: 28 квітня 2023 року

Жанр: жахи, комедія

Режисер: Арі Астер

У головних ролях: Хоакін Фенікс, Нейтан Лейн, Емі Раян

Фільм — дослідження головним героєм його власної історії. Лякливий чоловік, що рефлексує над складними стосунками з матір’ю та наражає себе на небезпеку на шляху до самопізнання.

Новий фільм Нью-Йоркського горор-мейкера Арі Астера. Режисер є представником «нового горору» та перш за все відомий своїми фільмами «Спадковість» та «Сонцестояння».

«Бо боїться» — це історія головного героя, що стикається зі своїми страхами віч-на-віч і намагається їх побороти. Фільм можна описати як мікс горору та комедії з сюрреалістичною та параноїдальною атмосферою. Головну роль виконує «оскароносний» Хоакін Фенікс, для якого це буде перша поява в проєкті в жанрі жахів.