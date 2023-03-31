Україна створить спеціальні слідчі групи, які збиратимуть докази злочинів рф

В Україні створять спеціальні слідчі групи, які збиратимуть доказову базу у справах про злочини росії й передаватимуть її до Міжнародного кримінального суду.

Про це на конференції United for justice сказав генпрокурор Андрій Костін.

За його словами, він домовився з прокурором Міжнародного кримінального суду про створення Task forces (слідчих груп) щодо деяких проваджень.

На початку березня Україна, Євросоюз, Міжнародний кримінальний суд та уряд Нідерландів започаткували роботу діалогової групи, яка займатиметься координацією між країнами в розслідуваннях злочинів. Вищевказані слідчі групи вочевидь також контактуватимуть з діалоговою групою, що дозволить об’єднати зусилля.

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