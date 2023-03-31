Національний мультитест можна буде скласти у щонайменше 21 країні світу

Двадцять одна країна світу вже підтвердила проведення основної сесії національного мультипредметного тесту: перемовини з окремими закордонними установами тривають.

Про це повідомило Міністерство освіти й науки України.

Основну сесію НМТ можна буде скласти у таких країнах: Австрія, Азербайджан, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, США, Фінляндія, Франція, Чехія і Швеція.

Також учні, які потребуватимуть участі у додатковій сесії, зможуть скласти тест в Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі та Чехії.

Під час реєстрації з 3 квітня до 3 травня включно вступники, які планують складати тестування за кордоном, матимуть змогу вибрати із наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт. Якщо з’явиться більш зручна для учасника локація, до 7 травня включно можна змінити реєстраційні дані й вибрати ближчий до місцеперебування населений пункт. Про нові локації оприлюднять на сайті УЦОЯО.

За кордоном є обмеження щодо кількості учасників мультитесту, тож в міністерстві закликали не зволікати з реєстрацією, поки є місця.

Проте проводитиметься національний мультипредметний тест проводитиметься таким же чином, як і в Україні: у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, навчені українськими експертами.

Тож вступні випробування традиційно відбуватимуться на засадах прозорості та справедливості, додали в МОН.

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