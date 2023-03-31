МВФ погодив кредит для України на $15,6 млрд — Reuters

31 березня виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на $15,6 млрд.

Про це пише агенство Reuters з посиланням на джерела.

Цей кредит став найбільшим серед виділених Україні з початку повномасштабного вторгнення та першим великим пакетом, погодженим МВФ для країни, яка бере участь у війні.

Як пише Reuters, очікується, що рішення МВФ допоможе залучити масштабне фінансування від міжнародних донорів та партнерів, включаючи Світовий банк та інших кредиторів.

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