1 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 1 квітня
Сьогодні у світі відзначають День дурня, або День сміху.
На Кіпрі — Національний день Кіпру.
На Мальті — День свободи.
В Ірані — День Ісламської Республіки.
У Таїланді — День цивільної служби.
В Ісландії — День інженера.
У Танзанії — День посадки дерев.
У ПАР — День сім’ї.
В Японії сьогодні починається традиційний фестиваль Міяко-одорі.
Яке релігійне свято 1 квітня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Дарії і Хрисанфа, які жили у ІІІ столітті.
Хрисанф був родом з Олександрії, разом із батьком-язичником переселився до Риму, де навчався у філософській школі. Прочитавши Новозавітні книги, Хрисанф став християнином.
Його батько, бажаючи повернути Хрисанфа до язичництва, одружив юнака з язичницкою жрицею Дарією. Але Хрисанф звернув свою дружину у християнство, і пара вирішила вести незаймане життя.
Римляни скаржилися владі, що Хрисанф і Дарія закликають інших до безшлюбного життя і багатьох вже схилити до цього. Подружжя піддали катуванням, а після відмови зректися своєї віри стратили. Хрисанфа і Дарію кинули у рів і живцем засипали камінням і землею.
День ангела 1 квітня
Іменини в цей день святкують Інокентій, Клавдій, Софія, Маріанна, Дмитро, Дарія, Макар.
Які історичні події стались 1 квітня
527 — почалось правління римського імператора Юстиніана І.
1889 — у Чикаго з’явилася в продажу перша у світі посудомийна машина.
1890 — бельгієць Шарль ван Деполь отримав у США патент на перший тролейбус.
1906 — підписана Міжнародна конвенція з охорони птахів.
1919 — Асканію-Нову оголошено народним заповідним парком.
1924 — Адольф Гітлер засуджений на п’ять років в’язниці за Пивний путч.
1937 — Бірму відокремлено від Індії.
1938 — у Швейцарії відбулася презентація розчинної кави.
1939 — після капітуляції останніх республіканських сил генерал Франко проголосив перемогу в Громадянській війні в Іспанії.
1946 — Сингапур став британською колонією, утворено Малайський Союз.
1976 — Стів Джобс та Стів Возняк заснували компанію Apple.
1979 — за результатами всенародного референдуму аятола Хомейні проголосив Іран ісламською республікою.
2001 — в Нідерландах легалізували одностатеві шлюби.
2002 — в Нідерландах легалізували евтаназію.
2009 — Албанія і Хорватія приєдналися до НАТО.
Хто народився 1 квітня
1431 — Франсуа Війон, французький поет.
1809 — Микола Гоголь, український і російський письменник.
1815 — Отто фон Бісмарк, німецький політик.
1831 — Альберт Анкер, швейцарський живописець.
1865 — Ріхард Зігмонді, австрійсько-німецький хімік, лауреат Нобелівської премії 1925 року.
1866 — Ферруччо Бузоні, італійський композитор.
1868 — Едмон Ростан, французький поет і драматург.
1873 — Сергій Рахманінов, російський композитор.
1927 — Ференц Пушкаш, угорський футболіст.
1946 — Арріго Саккі, італійський футбольний тренер.
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