1 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 1 квітня

Сьогодні у світі відзначають День дурня, або День сміху.

На Кіпрі — Національний день Кіпру.

На Мальті — День свободи.

В Ірані — День Ісламської Республіки.

У Таїланді — День цивільної служби.

В Ісландії — День інженера.

У Танзанії — День посадки дерев.

У ПАР — День сім’ї.

В Японії сьогодні починається традиційний фестиваль Міяко-одорі.

Яке релігійне свято 1 квітня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Дарії і Хрисанфа, які жили у ІІІ столітті.

Хрисанф був родом з Олександрії, разом із батьком-язичником переселився до Риму, де навчався у філософській школі. Прочитавши Новозавітні книги, Хрисанф став християнином.

Його батько, бажаючи повернути Хрисанфа до язичництва, одружив юнака з язичницкою жрицею Дарією. Але Хрисанф звернув свою дружину у християнство, і пара вирішила вести незаймане життя.

Римляни скаржилися владі, що Хрисанф і Дарія закликають інших до безшлюбного життя і багатьох вже схилити до цього. Подружжя піддали катуванням, а після відмови зректися своєї віри стратили. Хрисанфа і Дарію кинули у рів і живцем засипали камінням і землею.

День ангела 1 квітня

Іменини в цей день святкують Інокентій, Клавдій, Софія, Маріанна, Дмитро, Дарія, Макар.

Які історичні події стались 1 квітня

527 — почалось правління римського імператора Юстиніана І.

1889 — у Чикаго з’явилася в продажу перша у світі посудомийна машина.

1890 — бельгієць Шарль ван Деполь отримав у США патент на перший тролейбус.

1906 — підписана Міжнародна конвенція з охорони птахів.

1919 — Асканію-Нову оголошено народним заповідним парком.

1924 — Адольф Гітлер засуджений на п’ять років в’язниці за Пивний путч.

1937 — Бірму відокремлено від Індії.

1938 — у Швейцарії відбулася презентація розчинної кави.

1939 — після капітуляції останніх республіканських сил генерал Франко проголосив перемогу в Громадянській війні в Іспанії.

1946 — Сингапур став британською колонією, утворено Малайський Союз.

1976 — Стів Джобс та Стів Возняк заснували компанію Apple.

1979 — за результатами всенародного референдуму аятола Хомейні проголосив Іран ісламською республікою.

2001 — в Нідерландах легалізували одностатеві шлюби.

2002 — в Нідерландах легалізували евтаназію.

2009 — Албанія і Хорватія приєдналися до НАТО.

Хто народився 1 квітня

1431 — Франсуа Війон, французький поет.

1809 — Микола Гоголь, український і російський письменник.

1815 — Отто фон Бісмарк, німецький політик.

1831 — Альберт Анкер, швейцарський живописець.

1865 — Ріхард Зігмонді, австрійсько-німецький хімік, лауреат Нобелівської премії 1925 року.

1866 — Ферруччо Бузоні, італійський композитор.

1868 — Едмон Ростан, французький поет і драматург.

1873 — Сергій Рахманінов, російський композитор.

1927 — Ференц Пушкаш, угорський футболіст.

1946 — Арріго Саккі, італійський футбольний тренер.

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