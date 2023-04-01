Карта бойових дій в Україні станом на 1 квітня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 1 квітня. Окупанти продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, на яких Сили оборони відбили 70 ворожих атак. Найінтенсивніші бої тривають за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення.

На Лиманському напрямку, протягом минулої доби, противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Макіївка, Кремінна, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка та в районі Серебрянського лісництва.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут, намагається взяти його під повний контроль. Протягом минулої доби наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Богданівка та Іванівське.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії поблизу населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Мар’їнка, успіху не мав. Лише в районі Мар’їнки військовослужбовцями Сил оборони було відбито близько 20 ворожих атак.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії, здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар, Велика Новосілка, Красногорівка та Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії уразили 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби.

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