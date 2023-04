Центральні штати США накрила серія руйнівних торнадо (фото, відео)

У ніч на 1 квітня за Київським часом центральну частину Сполучених Штатів накрила серія потужних торнадо. Про це пише CNN.

Так, станом на 6:00 Центр прогнозування штормів нарахував 43 торнадо у шести штатах. Найбільше — в Іллінойсі (16), Арканзасі (12) та Айові (8).

🇺🇸 | Little Rock, Arkansas: pic.twitter.com/P68peyrOWP

— Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 31, 2023

BREAKING: A large tornado has touched down in Little Rock, Arkansas. Further details:

– Touched down in the Northwestern side of the city.

– Reports indicate that one of the local fire stations have suffered heavy damage.

– Many homes in area also damaged severely according to… pic.twitter.com/AkoRQ6vOK2

— Brian Krassenstein (@krassenstein) March 31, 2023

The Wapello County tornado seen from 4 miles south of Hedrick.

🎞: Lauren Sylvester#iawx pic.twitter.com/4dqMBDeZa5

— Riley Fannon (@RileyFannonKTVO) March 31, 2023

Найсильніше постраждав штат Арканзас, де наразі відомо про трьох загиблих — двоє у місті Вінн та один у Літл-Році. Торнадо виривали дерева, зносили криші та руйнували будівлі.

Усього у країні постраждали десятки осіб. Близько 300 тисяч людей залишилися без світла.

Нагадаємо, 25 березня внаслідок потужних торнадо у штаті Міссісіпі загинули 26 осіб.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.