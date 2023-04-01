Генерал Міллі виступив проти передання Україні далекобійних ракет ATACMS

США наразі не планують передавати Україні ракети великої дальності ATACMS. Про це голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив в інтерв’ю Defense One.

Він наголосив, що поки існує політичне рішення не передавати ці ракети, одна у майбутньому його можуть змінити.

При цьому Міллі зазначив, що США мають відносно «небагато ATACMS» і тому мають підтримувати власні запаси. Водночас він назвав «трохи перебільшеними» можливості ракет.

«Ви маєте справу з одиничним пострілом, це як мушкет проти багатозарядної гвинтівки. У той час як GMLRS робить шість пострілів, ATACMS стріляє раз», — розповів генерал.

Нагадаємо, GMLRS — це керовані ракети для РСЗВ Himars, з дальністю до 80 км. За раз система, може випустити шість таких снарядів. ATACMS можуть уражати цілі на відстані до 300 км, однак Himars може нести лише одну таку ракету.

Міллі додав, що ATACMS можуть замінити інші системи, які здатні забезпечити ту ж далекобійність, зокрема безпілотники, які «мають британці».

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