Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 1 квітня

За минулу добу українські військові знищили 630 окупантів та 8 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 1 квітня орієнтовно склали:
- особовий склад — близько 173990 (+630) осіб ліквідовано,
- танк — 3616 (+1),
- бойові броньовані машини— 6981 (+4),
- артилерійські системи — 2683 (+8),
- РСЗВ — 527 (+1) од,
- засоби ППО — 279 (+1),
- літакіи — 306 (+0),
- гелікоптери — 291 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2248 (+0),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни — 5528 (+7),
- спеціальна техніка — 296 (+2).
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