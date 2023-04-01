Повінь – зміна системи

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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 1 квітня

01.04.2023

За минулу добу українські військові знищили 630 окупантів та 8 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 1 квітня орієнтовно склали:

  • особовий склад — близько 173990 (+630) осіб ліквідовано,
  • танк — 3616 (+1),
  • бойові броньовані машини— 6981 (+4),
  • артилерійські системи — 2683 (+8),
  • РСЗВ — 527 (+1) од,
  • засоби ППО — 279 (+1),
  • літакіи — 306 (+0),
  • гелікоптери — 291 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2248 (+0),
  • крилаті ракети — 911 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 5528 (+7),
  • спеціальна техніка — 296 (+2).

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